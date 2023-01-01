У новорічну ніч росіяни масовано атакували Україну “Шахедами”

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА.

Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році.

За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, по області вночі було запущено майже три десятки безпілотників.

Їхньою метою були об’єкти енергетичної інфраструктури.

Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби.