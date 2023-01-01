У центрі Москви палає триповерховий ресторан «Тарас Бульба»

У ресторані «Тарас Бульба» («корчма Тарас Бульба») на Садово-Самотечній вулиці (неподалік станції метро «Цвєтной бульвар») сталася пожежа.

Як повідомляє агентство «Москва» з посиланням на управління МНС, площа пожежі спочатку становила 50 кв. м. Після цього вона зросла до 180 кв. м.

Про постраждалих не повідомлялося. Причина поки що невідома. На місці працюють оперативні служби.

За даними джерела телеканалу «Звєзда», у приміщенні, де сталася пожежа, обрушилися перекриття між першим та другим поверхом. Пожежі надано перший ранг складності.

На першому поверсі співробітники МНС виявили вісім газових балонів.

Telegram-канал «112» без посилання на джерело повідомляє, що вранці 1 січня ресторан не працював, він мав відкритися сьогодні після обіду.

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