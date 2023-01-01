У центрі Москви палає триповерховий ресторан «Тарас Бульба»

У центрі Москви палає триповерховий ресторан «Тарас Бульба»
У ресторані «Тарас Бульба» («корчма Тарас Бульба») на Садово-Самотечній вулиці (неподалік станції метро «Цвєтной бульвар») сталася пожежа.

Як повідомляє агентство «Москва» з посиланням на управління МНС, площа пожежі спочатку становила 50 кв. м. Після цього вона зросла до 180 кв. м.

Про постраждалих не повідомлялося. Причина поки що невідома. На місці працюють оперативні служби.

За даними джерела телеканалу «Звєзда», у приміщенні, де сталася пожежа, обрушилися перекриття між першим та другим поверхом. Пожежі надано перший ранг складності.

На першому поверсі співробітники МНС виявили вісім газових балонів.

Telegram-канал «112» без посилання на джерело повідомляє, що вранці 1 січня ресторан не працював, він мав відкритися сьогодні після обіду.

  • 2232
  • 01.01.2023 09:45
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
09:45
У центрі Москви палає триповерховий ресторан «Тарас Бульба»
Україна
09:33
У новорічну ніч росіяни масовано атакували Україну “Шахедами”
Україна
17:07
Україна повернула додому 140 полонених
Україна
16:58
Росія випустила по Україні більше 20 ракет, ППО збила 12
Світ
14:24
В Москві готують ППО для чергування на Новий рік
Світ
13:02
Жителям Бєлгорода у новорічну ніч роздаватимуть карти бомбосховищ
Україна
12:36
Світло на Новий рік: енергетики пообіцяли зробити все можливе
Світ
10:24
США прокоментували розмову Путіна та Сі Цзіньпіна
Світ
09:04
Вночі в Ростові пролунали вибухи: кажуть про ракетний удар по станції
Світ
08:03
Путін ухвалив рішення про війну з Україною під впливом ліків
Світ
19:04
Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року
Україна
18:37
Під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Криму пролунали вибухи
Світ
17:25
Питання держбезпеки: в Кремлі пояснили, чому Путін уникає публічних заходів
Світ
16:32
Рейтинг букмекерских контор
Світ
16:28
Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?
Україна
16:15
Организатор псевдомитингов моряков раскрыл новые подробности. Конечный бенефициар схемы в Мининфраструктуры
Україна
16:11
Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до Президента України щодо застосування вето до 5655
Світ
15:08
У російському Кронштадті палає нафтовий танкер. Відео
Світ
13:30
Всі цілі уражені: у міноборони РФ прозвітували про ракетний удар по Україні 29 грудня
Світ
12:50
Путін знову попросив Сі Цзіньпіна приїхати до Москви
Світ
12:35
Китайский винищувач ледве не зіткнувся з літаком США над Південно-Китайським морем
Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
06:51
У центрі Ростова вночі спалахнула пожежа біля вокзалу
Україна
06:23
Вночі росіяни атакували Україну дронами

Головне

Україна
17:07
Україна повернула додому 140 полонених
Світ
09:04
Вночі в Ростові пролунали вибухи: кажуть про ракетний удар по станції
Світ
19:04
Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року
Україна
18:37
Під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Криму пролунали вибухи
Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
Україна
07:47
Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині
Україна
06:36
Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація
Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У центрі Москви палає триповерховий ресторан «Тарас Бульба»
Світ
01.01.2023 09:45
ТОР
У новорічну ніч росіяни масовано атакували Україну “Шахедами”
Україна
01.01.2023 09:33
ТОР
Україна повернула додому 140 полонених
Україна
31.12.2022 17:07

Популярне

ТОР
У центрі Москви палає триповерховий ресторан «Тарас Бульба»
01.01.2023 09:45
ТОР
Вночі в Ростові пролунали вибухи: кажуть про ракетний удар по станції
31.12.2022 09:04
ТОР
Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?
30.12.2022 16:28

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com