Дрон-камікадзе викликав пожежу на Ростовській АЕС: є загиблий і поранений

Дрон-камікадзе викликав пожежу на Ростовській АЕС: є загиблий і поранений

Пожежа на АЕС сталася ввечері 31 грудня

Увечері 31 грудня на Ростовській АЕС сталося загоряння трансформатора третього енергоблоку, який нібито перебував на плановому ремонті, загинув працівник станції, ще одна людина постраждала.

Про це повідомила прес-служба Росенергоатому, що керує станцією.

У компанії вказали, що спалах стався о 18:30, на місце прибули п’ять пожежних розрахунків і за 12 хвилин пожежу нібито ліквідували.

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«На місці загоряння виявлено одного загиблого працівника станції та одного постраждалого. Постраждалого співробітника госпіталізовано, йому надається кваліфікована медична допомога», – сказано в повідомленні.

Там також зазначено, що «порушень меж та умов безпечної експлуатації обладнання» немає, а радіаційний фон на станції та в районі, де вона знаходиться, не змінювався і знаходиться на рівні, що «відповідає нормальній експлуатації».

При цьому причини займання трансформатора не вказуються. Водночас група зовнішнього моніторингу tZE inform повідомила, що не невизначений БПЛА одноразового використання вразив трансформатор зовнішнього виведення четвертого блоку Ростовської АЕС «Ростов-4″ (ВВЕР-1000/320).

“Вибухом пошкоджено технічне приміщення трансформаторного контуру. Система ППО об’єкта не була задіяна”, – зазначено в повідомленні.

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  • 01.01.2023 15:53
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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