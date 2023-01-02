У Воронежі пролунали вибухи біля військового аеродрому

Місцеві паблики Воронежа повідомили про вибухи у районі аеродрому "Балтімор", де базуються бомбардувальники Су-34.

За інформацією очевидців, прогриміло на півночі Воронежа близько другої години ночі.

Звуки записали кілька камер відеоспостереження. Відповідні відео опублікували місцеві спільноти. Люди повідомляють, що чутно вибух був і у Семилуках.

Багато хто зазначає, що вибухи не були схожі на звуки новорічної піротехніки.

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