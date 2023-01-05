Роскосмос домовився із Зімбабве про співпрацю зі запуску супутників

Роскосмос домовився із Зімбабве про співпрацю зі запуску супутників

Минулого року Росія запропонувала зімбабвійському космонавту замість польоту у космос знятися у кіно

Російська держкорпорація Роскосмос повідомила про початок співробітництва з Республікою Зімбабве щодо створення та запуску малих супутників.

Про це йдеться у повідомленні Роскосмосу, поширеному у четвер.

Представники Роскосмосу та міністр вищої та професійної освіти інновацій, науки та технологічного розвитку Республіки Зімбабве Амон Мурвіра домовилися співпрацювати у питанні створення та запуску малих космічних апаратів.

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Також у Роскосмосі нагадали, що у вересні на космодромі Східний провели успішні переговори щодо співпраці з делегацією М’янми.

За останні три роки Росія підписала угоди про нерозміщення озброєнь у космосі з Того, Сьєрра-Леоне, Бурунді, Суринамом, Гватемалою та іншими космічними державами.

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  • 05.01.2023 16:21
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