Путінського пропагандиста Міхалкова госпіталізовано з COVID-19 у важкому стані

Михалков останнім часом веде власну програму "Бесогон", яка стала частиною путінської пропагандистської машини

Російський режисер і пропагандист Микита Міхалков потрапив до лікарні з коронавірусною пневмонією, він у тяжкому стані.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією видання, 77-річного кінодіяча спочатку госпіталізували до московської ДКЛ №67, але потім перевезли до іншої лікарні за допомогою реанімаційної бригади. Його стан оцінюється як важкий.

Джерело підтвердило «Інтерфаксу» госпіталізацію Міхалкова. Він уточнив, що режисер перебуває у лікарні з підозрою на COVID-19.