Путінського пропагандиста Міхалкова госпіталізовано з COVID-19 у важкому стані
Михалков останнім часом веде власну програму "Бесогон", яка стала частиною путінської пропагандистської машини
Російський режисер і пропагандист Микита Міхалков потрапив до лікарні з коронавірусною пневмонією, він у тяжкому стані.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
За інформацією видання, 77-річного кінодіяча спочатку госпіталізували до московської ДКЛ №67, але потім перевезли до іншої лікарні за допомогою реанімаційної бригади. Його стан оцінюється як важкий.
Джерело підтвердило «Інтерфаксу» госпіталізацію Міхалкова. Він уточнив, що режисер перебуває у лікарні з підозрою на COVID-19.
- 1103
- 05.01.2023 17:23
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: