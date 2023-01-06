Росія стала першою у світі країною за кількістю мільярдерів, що втекли

Росія стала першою у світі країною за кількістю мільярдерів, що втекли

Щорічну зустріч Путіна з великим бізнесом цьогоріч відмінили

Після початку масштабної агресії Росії проти України багато російських мільярдерів вивели з країни бізнес, відмовилися від громадянства та максимально відхрестилися від зв'язків із Кремлем.

Видання Можем объяснить назвало одним із підсумків військового 2022-го масштабну втечу капіталу з РФ – країну залишили найбагатші бізнесмени.

Одним із найгучніших і найяскравіших розривів із Кремлем став від’їзд Олега Тінькова. Він публічно виступив проти війни з перших днів. Невдовзі після цього бізнесмена змусили продати банк «Інтерросу» Володимиру Потаніну. Незабаром він офіційно відмовився від російського громадянства.

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Головні особи «Альфа-банку» Михайло Фрідман ($11,8 млрд) та Петро Авен ($4,3 млрд) теж живуть за кордоном (у Великій Британії), і обидва потрапили під санкції. Після початку війни Фрідман написав листа співробітникам лондонського офісу Letter One, виступивши проти кровопролиття. А Авен відхрестився від Путіна, стверджуючи, що жодного впливу на президента ніколи не мав.

Від російського громадянства відмовився співзасновник фінтех-компанії Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд). У березні він виступив із засудженням війни. Нині Сторонський – громадянин Великобританії.

Аналогічно вчинив і венчурний інвестор Юрій Мільнер ($7,3 млрд). Він обіцяв пожертвувати понад 100 млн. українським біженцям. Мільнер живе у США.

Щоб врятувати бізнес, відмовився від російського громадянства і засновник Freedom Holding Corp – мільярдер Тимур Турлов ($2,4 млрд.). У червні він став громадянином Казахстану.

Павло Дуров ($15,1 млрд) попросив більше не називати себе російським бізнесменом, але від громадянства не відмовлявся. Він живе у Дубаї.

Також попросили більше не вважати себе росіянами засновники компанії Playrix брати Ігор та Дмитро Бухмани (по $8,1 млрд). Свою компанію через війну вони повністю вивели з Росії та Білорусі.

Засновник «Тройка Диалог» Рубен Варданян також відмовився від російського громадянства. Але зробив це для початку політичної кар’єри у Вірменії.

  • 15
  • 06.01.2023 16:56
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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