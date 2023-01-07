Під Бахмутом тривають важкі бої: військові розповіли про ситуацію на цій ділянці

Під Бахмутом тривають важкі бої: військові розповіли про ситуацію на цій ділянці

Бої за Бахмут тривають з початку серпня

Бахмут залишається під контролем Збройних сил України, проте навколо нього тривають важкі бої.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

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«Бахмут абсолютно під контролем ЗСУ. Тривають важкі бої навколо нього і ворог несе важкі втрати щодобові й намагається надалі проводити масові обстріли з артилерії. Проте Бахмут тримається», – сказав він.

За словами військового, поки що Бахмут – одна з найінтенсивніших ділянок фронту, де постійно тривають інтенсивні бойові зіткнення і відбуваються обстріли противника.

Також Череватий додав, що різдвяного перемир’я в Бахмуті не було.

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  • 07.01.2023 15:40
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