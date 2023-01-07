Снайперська група прикордонників зупинили атаку оккупантов під Бахмутом
Прикордонна снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля Бахмута.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських захисників.
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Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника.
Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли.
Як повідомляли Vlasti, Бахмут залишається під контролем Збройних сил України, проте навколо нього тривають важкі бої.
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- 07.01.2023 17:46
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