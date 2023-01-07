Петросян, Кіркоров, Якубович: Україна запровадила санкції проти російських артистів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 6 січня про запровадження санкцій щодо низки російських артистів.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Серед тих, хто потрапив під санкції: співачки Ірина Аллегрова, Вікторія Дайнеко, Лариса Доліна, Лоліта Мілявська, Аніта Цой, Пелагея Телегіна, телеведучі Жанна Бадоєва, Дана Борисова, співаки Дмитро Білан, Валерій Кіпелов, Філіп Кіркоров, Володимир Пресняков, Стас П’єха, Михайло Шуфутинський, рок-музикант Сергій Бобунець, артист Євген Петросян, пропагандистка Маргарита Сімоньян, телеведучий Леонід Якубович та інші.

Санкції запроваджено терміном на 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів, припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх та спортивних контактів та позбавлення державних нагород України.