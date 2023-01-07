Туреччина сподівається на продовження режиму припинення вогню з боку РФ та поновлення переговорів

Речник президента Туреччини Ібрагім Калин озвучив сподівання на поновлення діалогу між Україною і Росією

Туреччина сподівається продовжити термін дії 36-годинного режиму припинення вогню, оголошеного Росією в Україні, а також готова докласти максимум зусиль для організації діалогу, націленого на припинення бойових дій.

Як повідомило Anadolu, про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин в ефірі телеканалу CNN International.

Він нагадав, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час останньої розмови з лідерами РФ та України знову заявив про значущість одностороннього припинення вогню, а також закликав сторони до перемир’я.

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“На наш погляд, режим припинення вогню має діяти не 36 годин, а довше. Єдиного рішення сторін з цього питання поки не прийнято, що є показником глухого кута, в якому знаходяться воюючі сторони”, – сказав Калин.

Він також додав, що «жодна із сторін не має достатніх сил для перемоги».

«Що стосується Туреччини, то ми найближчим часом продовжимо кроки щодо припинення вогню в районах, що примикають до Запорізької АЕС. Анкара прагне не допустити боїв та аварій у цій зоні», – сказав він.

Калин пояснив, що бойові дії продовжуються на українській землі, «тому в Києві ставляться з підозрою до будь-яких ініціатив припинення війни та бомбардувань з боку ЗС Росії».

За його словами, одностороннє припинення вогню означає «зупинку Росії», Україна ж може приєднатися до цього рішення згодом. Також спікер Ердогана не виключив, що вдасться сформувати умови для поновлення переговорів між РФ та Україною.

«Ми стурбовані ймовірністю запеклості бойових дій в Україні найближчими місяцями. Будь-яка зі сторін може досягти певних тактичних успіхів, однак досягти стратегічних результатів не вдасться. Продовження війни означає більше руйнувань та жертв, і це мають усвідомити не лише безпосередні сторони конфлікту, а й сили, що їх підтримують. Тому, не помилюся, якщо зазначу, що ідею діалогу, повинні підтримувати як у РФ, так і на Заході, в НАТО і США», – сказав Калин.

Як повідомляли Vlasti, Туреччина, Росія та Об’єднані Арабські Емірати подвоюють зусилля щодо політичної реабілітації президента Сирії Башара аль-Асада для посилення своїх позицій на Близькому Сході.