У Китаї менше ніж за місяць померло 20 відомих учених

Чжан Гочен, піонер китайської індустрії рідкоземельних елементів, був одним із провідних учених, які нещодавно померли.

Провідні інженери та вчені Китаю стали вмирати «з безпрецедентною швидкістю» після скасування антиковидних обмежень у країні.

Про це повідомила газета South China Morning Post.

Інженерна академія Китаю – провідна наукова організація країни – заявила, що після рішення уряду скасувати контроль над COVID-19 менш ніж за місяць померло більше високопоставлених китайських інженерів та науковців, ніж зазвичай помирає за рік.

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Китайська інженерна академія повідомила на своєму веб-сайті, що 20 членів померли у період з 15 грудня до 4 січня.

Для порівняння, у період з 2017 по 2021 рік було в середньому 16 смертей на рік та 13 смертей у 2021 році.

Академія, найпрестижніша інженерна організація Китаю, налічує понад 900 членів, які брали участь у розробці концепції, проектуванні та будівництві майже всіх мегапроектів країни, включаючи греблю «Три ущелини», мережу високошвидкісних залізниць та космічну станцію Тяньгун.

Наймолодшим померлим членом академії був Ті Тяньчу, 77 років, фізик, який спеціалізується на атомному годиннику, а найстаршим був 102-річний Чжан Цзіньчже, який у 1950 році заснував перше в Китаї відділення дитячої хірургії в лікарні Пекінського університету.

Серед нещодавно померлих Сюй Мі, головний інженер китайської програми швидкого ядерного реактора; Чжао Цзісен, який розробив перше в Китаї оптичне волокно; Чжан Гочен, інженер-засновник рідкоземельної промисловості Китаю; та Чжао Іньцзюнь, лауреат найвищої національної премії в галузі науки і техніки за внесок у лазерну зброю Китаю.