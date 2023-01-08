Греція поступилася Україні виготовленими для неї БМП Marder

Греція поступилася Україні виготовленими для неї БМП Marder

Кілька десятків БМП Marder поїдуть до України замість Греції

Греція погодилася поступитися Україні БМП Marder, які їй мала поставити Німеччина.

Про це повідомляє Bild. Видання зазначило, що спочатку планувалося, що Німеччина поставить Греції 40 БМП Marder, а та відправить в Україну старіші бойові машини піхоти БМП-1 в кількості один до одного.

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Високопоставлений грецький військовий сказав, що Афіни могли б впоратися з пізнішою доставкою Marder, якби Німеччина спочатку захотіла поставити їх Україні.

«Обороноспроможність Греції не постраждає, якщо постачання “Куниць” буде відкладено», — заявив він.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що 40 БМП Marder будуть направлені як із промислових запасів, так і з запасів Бундесверу. Досі Ламбрехт категорично виключала постачання зі складів Бундесверу.

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  • 08.01.2023 10:31
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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