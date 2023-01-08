У Південному Судані затримали журналістів за відео із президентом, який обмочився на офіційному заході

У Південному Судані затримали журналістів за відео із президентом, який обмочився на офіційному заході

Сальва Кіір обмочився під час виконання гімну

Шістьох журналістів у Південному Судані було затримано через поширення відеозапису, на якому президент країни Сальва Кіір обмочився на офіційному заході.

Про це повідомило Reuters із посиланням на національну спілку журналістів.

На кадрах, знятих у грудні, видно, як темна пляма розтеклася по сірих штанах 71-річного президента, коли він виступав під національний гімн на заході щодо введення в експлуатацію дороги.

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Відео ніколи не транслювалося телебаченням, але згодом поширилося в соціальних мережах.

Журналістів, які працюють на державну радіомовну корпорацію Південного Судану, було затримано у вівторок і середу, повідомив президент Спілки журналістів Південного Судану Патрік Ойєт.

Їх «підозрюють у тому, що вони знають, як з’явилося відео, на якому президент мочиться», – сказав він.

Кіір є президентом з того часу, як Південний Судан здобув незалежність у 2011 році.

Урядовці неодноразово спростовували чутки, що циркулюють у соціальних мережах, про те, що він нездоровий.

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  • 08.01.2023 13:27
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