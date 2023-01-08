Захід почав постачати Україні зброю для операції зі звільнення Мелітополя, – Піонтковський

Запад почав поставки Україні зброї для звільнення Мелітополя

Міжнародні партнери почали постачати Україні наступальне озброєння для конкретної військової операції – звільнення Мелітополя.

Таку думку висловив в інтерв’ю 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, нещодавно в адміністрації президента США Джо Байдена була серйозна дискусія між прихильниками негайної перемоги України та прихильниками так званої формули «головне, щоб Україна не програла». До останньої групи входить радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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“Логіка останніх була такою. Вони погоджувалися з тим, що Україна має перемогти. Але сама перемога не мала бути розгромною та негайною. Це нібито вберегло б від ситуації, за якої в Росії впала б влада і почалася б смута та громадянська війна”, – сказав Піонтковський.

Він пояснив, що на практиці з цього виходила вимога не надавати Україні наступальну зброю. Але зараз саме цю важливу техніку Захід починає постачати.

На думку Піонтковського, нещодавні пакети допомоги від США та союзників демонструють, що Захід зламав свій бар’єр щодо ненадання наступальної зброї.

І саме її ЗСУ використовуватимуть проти окупантів на Мелітопольському напрямі.

“Захід перейшов останню точку неповернення та постачає Україні конкретну наступальну зброю, необхідну для конкретної наступальної операції зі звільнення Мелітополя. Це перетворить російське угруповання в окупованій частині Херсонщини на один великий «котел», – зазначив Піонтковський.