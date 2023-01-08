Під Запоріжжям росгвардійці розстріляли військових, які хотіли здатися в полон ЗСУ

Україна
08.01.2023 18:31
Росіяни розстрілами намагаються запобігти паніці
В окупованій частині Запорізької області росгвардійці розстріляли 6 російських військових, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Інцидент стався 5 січня біля села Чистопілля, що в Токмацькому районі.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Цей показовий захід було проведено для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ.
Киев
Коментарі до цієї новини: