Німеччина допустила постачання танків Leopard Україні

Німеччина не відкидає постачання танків Leopard для підтримки українських збройних сил у майбутньому.

Як повідомило Reuters, про це заявив міністр економіки країни Роберт Хабе німецькому телеканалу ARD.

«Звичайно, цього не можна виключати», – сказав Хабек.

Його коментарі пролунали за два дні після того, як Німеччина заявила, що збирається поставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder до кінця березня.

Хабек назвав це рішення правильним і давно назрілим.

Як повідомляли Vlasti, Німеччина поставить Україні БМП Marder та систему протиракетної оборони Patriot, а США – легкі бойові машини піхоти Bradley, які називають “убивцями танків”.