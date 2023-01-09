Заворушення у Бразилії: поліція очистила від протестувальників усі урядові будівлі, сотні заарештованих

Правоохоронці зачистили урядові будівлі від протестувальників

У столиці Бразилії Бразиліа три основні урядові будівлі — Верховний суд, президентський палац і будівлю Конгресу, — які раніше були захоплені протестувальниками, вже очищені від них.

Про це повідомило CNN.

Щонайменше 400 людей було заарештовано, заявив Ібанеїс Роша, губернатор федерального округу країни.

Роша написав у Твіттері, що заарештовані «заплатять за скоєні злочини».

«Ми продовжуємо роботу з виявлення всіх інших, хто брав участь у цих терористичних актах сьогодні вдень у Федеральному окрузі. Ми продовжуємо працювати над відновленням порядку», – додав губернатор.

Суддя Верховного суду Бразилії Олександр де Мораєс наказав військовим демонтувати всі табори прихильників Болсонару по всій країні протягом 24 годин і наказав поліції заарештовувати будь-яких протестувальників, які все ще перебувають на вулицях, згідно з ухвалою суду.

«Абсолютно ніщо не виправдовує існування повноцінних таборів терористів, які спонсорують різні фінансисти», — сказано в наказі.

Командири збройних сил, поліції та міністр оборони будуть притягнуті до відповідальності в суді, якщо табори не будуть демонтовані, сказав Мораєс, додавши, що всі автомагістралі в країні мають бути розчищені у понеділок.

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