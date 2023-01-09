Росіяни пішли на штурм Соледару з різних напрямків

Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара

Російські війська знову здійснили відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинули у бій найбільш професійні загони вагнерівців.

Про це повідомив Military Media Center з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського.

Він об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара.

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«Завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар», – сказав Сирський.

У Соледарі командувач Сухопутних військ безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів.