Росіяни пішли на штурм Соледару з різних напрямків
Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара
Російські війська знову здійснили відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинули у бій найбільш професійні загони вагнерівців.
Про це повідомив Military Media Center з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського.
Він об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара.
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«Завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар», – сказав Сирський.
У Соледарі командувач Сухопутних військ безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів.
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- 09.01.2023 14:06
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