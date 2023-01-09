Великобританія може першою передати Україні танки Challenger 2

Попередньо Британія може передати Україні 10 танків

Великобританія вперше розглядає можливість постачання Україні британських танків Challenger 2 для боротьби із російськими агресорами.

Про це повідомило Sky New.

«Вже кілька тижнів ведуться переговори» про постачання українським збройним силам деякої кількості основних бойових танків Challenger 2 британської армії, повідомило джерело на Заході, обізнане про переговори.

Видання зазначило, що такий крок ознаменував би значне зростання західної підтримки України і міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати їхній приклад.

Уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення, але якщо Великобританія підпише таке постачання, вона стане першою країною, яка відгукнеться на заклики українських лідерів поставити ЗСУ західні танки.

Одне з джерел видання припустило, що Великобританія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2 — достатньо, щоб укомплектувати ескадрилью.

Джерело сказало, що саме по собі це не змінить правила гри, але все ж таки матиме величезне значення, оскільки цей крок порушить бар’єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати Україні західні танки через побоювання, що це буде сприйнято як надмірна ескалація з боку Росії.