У Росії під Оренбургом згоріло наметове містечко мобілізованих
Вогонь швидко перекидався з одного намета на інший
В Оренбурзькій області РФ, у Нижній Павлівці, спалахнула пожежа в наметовому містечку, де мешкали мобілізовані.
За інформацією Telegram-каналу «7х7 – Горизонтальна Росія», пожежа сталася на світанку 9 січня.
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У паблику «Оренбург Очевидець» з посиланням на неназваного мобілізованого пишуть, що пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску – військовим довелося чекати на міських рятувальників, а винуватцями пожежі стали п’яні офіцери.
У коментарях користувачі пишуть, що п’яними помічені, навпаки, мобілізовані.
За словами очевидців, у наметах згоріли всі речі мобілізованих – вони самі ледве встигли вибігти на сніг у шкарпетках.
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- 09.01.2023 17:02
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