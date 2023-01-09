У Росії під Оренбургом згоріло наметове містечко мобілізованих

Вогонь швидко перекидався з одного намета на інший

В Оренбурзькій області РФ, у Нижній Павлівці, спалахнула пожежа в наметовому містечку, де мешкали мобілізовані.

За інформацією Telegram-каналу «7х7 – Горизонтальна Росія», пожежа сталася на світанку 9 січня.

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У паблику «Оренбург Очевидець» з посиланням на неназваного мобілізованого пишуть, що пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску – військовим довелося чекати на міських рятувальників, а винуватцями пожежі стали п’яні офіцери.

У коментарях користувачі пишуть, що п’яними помічені, навпаки, мобілізовані.

За словами очевидців, у наметах згоріли всі речі мобілізованих – вони самі ледве встигли вибігти на сніг у шкарпетках.

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