Росіяни почали потужний штурм Соледару, прямо зараз йдуть жорстокі бої, – Маляр

Маляр повідомила про зміну тактики ворогом та перекидання ним резервів під Соледар

Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Про це повідомила заступниція міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців.

“Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців”, – зазначила Маляр.

Вона також додала, що українські захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі.

“Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини”, – написала заступниця міністра о 17:43.