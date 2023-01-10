Естонія першою в ЄС має намір запустити механізм конфіскації активів РФ

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас

Естонія планує цього місяця надати юридичний план арешту російських активів, заморожених відповідно до санкцій, та передачі їх Україні.

Про це повідомило Bloomberg.

Законодавчу базу буде створено до кінця січня після того, як наприкінці грудня уряд у Таллінні доручив міністерствам розробити план конфіскації активів, заявив у понеділок офіційний представник міністерства закордонних справ Міхкель Тамм.

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Естонія має намір подати план до того часу, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду про те, як розпорядитися 300 мільярдами євро заморожених резервів російського центрального банку та ще мільярдами заморожених активів росіян, які перебувають під санкціями.

За оцінками естонського органу з боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.