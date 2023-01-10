Розкритикованого Кадировим генерала Лапіна відправили керувати штабом

Лапіна призначили начальником штабу Сухопутних військ РФ

Генерала Олександра Лапіна, який командував окупаційним військовим угрупуванням "Центр" і якого активно критикував голова Чечні Рамзан Кадиров, призначили начальником штабу Сухопутних військ ЗС РФ.

Про це повідомили російські ЗМІ.

У 2022 році під час проведення “спецоперації” в Україні Лапін командував угрупуванням російських військ «Центр». У липні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання йому звання Героя Росії.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У жовтні 2022 року Лапін зіштовхнувся з активною критикою, особливо з боку глави Чечні Рамзана Кадирова. Той звинуватив генерала, що його неправильні дії призвели до вимушеного відведення “союзних сил” з Лимана. За словами Кадирова, Лапін виставив на рубежах мобілізованих з “ЛНР”, не забезпечив військових необхідним зв’язком і боєприпасами

29 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація, що генерала Лапіна усунули від командування угрупуванням «Центр» у “СВО”. Про це першим повідомив телеканал ЧДТРК «Грозний».

Пізніше агентство URA.RU з посиланням на джерело в Міноборони спростувало цю інформацію. За даними джерела, Лапін лише взяв тритижневу відпустку.