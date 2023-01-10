Битва за Соледар: росіяни змушені замінювати розбитих вагнерівців регулярною армією

Битва за Соледар: росіяни змушені замінювати розбитих вагнерівців регулярною армією
Сили ПВК “Вагнер” зазнали тяжких втрат у боях за Соледар, тому російське військове командування почало спрямовувати до регіону більше регулярних військ, щоб заповнити проломи.

Про це повідомило The New York Times із посиланням на високопоставленого українського військового чиновника.

За його словами, солдати “Вагнера” билися безрозсудніше, ніж солдати регулярної російської армії. Вони атакували в лоб, а не використовували тактичні маневри.

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Засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин напередодні спростував інформацію про те, що у Соледарі є інші формування, крім ванеровців. За його словами, «наступи ведуть виключно вагнерівці».

Подібна риторика може бути пов’язана з бажанням Пригожина надати всі можливі успіхи собі.

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  • 10.01.2023 12:31
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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