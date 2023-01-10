Путін не попередив Сі Цзіньпіна про намір вторгнутися в Україну і втратив довіру

Путін не попередив Сі Цзіньпіна про намір вторгнутися в Україну і втратив довіру

Путін особисто втратив довіру Пекіну

Президент Росії Володимир Путін не попередив главу Китаю Сі Цзіньпіна, що готує масштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомила Financial Times з посиланням на власні джерела в китайському уряді.

Видання зазначило, що глава Кремля сказав Сі лише те, що Росія нібито готується відповісти на збройну агресію ЗСУ проти РФ. Ці слова напередодні широкомасштабного вторгнення надалі стали підставою для недовіри особисто Путіну з боку китайського уряду.

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Через російське вторгнення в Україну навіть було знижено на посаді заступника глави МЗС Китаю Ле Юйчен, оскільки він не зміг спрогнозувати початок війни.

Тепер у Пекін допускають сценарій того, що Росія не зможе перемогти і вийде з конфлікту «другорядною державою з меншим політичним та економічним впливом на світовій арені».

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  • 10.01.2023 15:08
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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