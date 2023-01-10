Чи дістанеться Мар’янське родовище вапняку Ахметову?

текст, автор Мар"ян Ощановський, політолог.

Мар’янське родовище - це державне родовище вапняку національного значення. Геологи його вивчили ще в 1963-1973 роках і пробурили там 177 свердловин.

Мар’янське родовище – це державне родовище вапняку національного значення. Геологи його вивчили ще в 1963-1973 роках і пробурили там 177 свердловин. Знаходиться воно в Криворізькому районі Дніпропетровської області та є добре дослідженим. Вапняк на цьому родовищі – матеріал для виробництва цементної сировини.

Історія тиску ТОВ «Ферромет1» на державу почалась ще у 2018 році. Тоді компанія подала до Держгеонадр заяву про отримання спеціального дозволу на користування надрами Мар’янського родовища вапняків в обхід відкритого аукціону. Пакет документів було подано із низкою помилок, а це зобов’язує чиновників Служби вчасно повернути його заявнику. Якщо строки не дотримані, спрацьовує механізм накшталт «мовчазної згоди» на надання ліцензії. За дивним збігом обставин, керівництво ДГС забуває надати аргументовану відмову, надавши можливість у подальшому тиснути на державу за рахунок лояльних до компанії судів.

9 вересня 2019 року ТОВ «Ферромет1» звернулося до Запорізького окружного адміністративного суду із заявою щодо зобов’язання ДГС про видачу спецдозволу на основі поданої ними апробації. Суддя задовольнив позов «Фероромет1″, а Держгеонадра заборонив проводити аукціон та унеможливив отримання спеціального дозволу будь-якою іншою особою крім них.

Після винесення рішення, у працівників канцелярії суду трапляється колективна амнезія і Запорізький окружний адміністративний суд не відправляє своє рішення на адресу Держгеонадр. Це не дозволило державній установі подати апеляційну скаргу, бо законні строки пройшли.

Щоб захистити державні інтереси та подолати корупційні схеми, 19 грудня 2019 року до Кодексу України про надра за ініціативи Романа Опімаха вносяться зміни, які передбачають видачу спеціальних дозволів на користування надрами тільки через проведення аукціонів.

У лютому 2020 Кабінет Міністрів вніс зміни до законодавства, прибравши з п.8 Постанови №615 «Про порядок надання спецдозволів на користування надрами» можливість отримання спецдозволу без аукціону на підставі проведеної апробації.

Таким чином законодавство в галузі надрокористування зазнало значних змін. На зміну корупційним механізмам прийшли європейські стандарти. Здавалось, що на цьому неприємна історія мала би закінчитись, бо підстави для незаконного видачі спецдозволу ТОВ «ФерроМет1» за рахунок апробації відсутні. Але сталося не так як гадалося.

Згідно з даними You Cоntrol, ТОВ «Ферромет1» пов’язано з Ринатом Ахметовим, який лобіює інтереси компанії в судах, домагаючись видачі спецдозволу у незаконний спосіб.

Де-юре, бенефіціарним власником та керівником ТОВ «Ферромет1» та ще низки юридичних осіб, а саме «Оріон Мерітайм», «Кераммеханізація», «Керамстроймеханізація», «Надра Стрім» є Наталія Олександрівна Куркова. Протягом 15 років вона працює на групу компаній UMG Investments Ріната Ахмєтова. Про це вона відкрито зазначає у своєму профілю у Фейсбук. Саме через неї Ахметов контролює ТОВ «Ферромет1».

Протягом півтора десятка років пані Наталя Куркова була менеджером середньої ланки в UMG Investments. Той факт, що вона раптом знайшла велику суму коштів, щоб відкрити та здійснювати успішну підприємницьку діяльність компаній, тим паче надровидобуваючих, свідчить про те, що вона фіктивний керівник в цих компаніях. Нею скористались задля вирішення певних корпоративних завдань. Зокрема, отримання родовища за безцінь без відкритого аукціону. А у разі зацікавленості правоохоронними органами, завжди можна злити менеджера середньої ланки.

До уваги!: «ФерроМет1″ намагається поза аукціоном – всупереч законодавству та найкращим світовим практикам - забрати Мар’янське родовище

Що не так зі способом отримання спецдозволу через апробацію? Апробація простою мовою: попередня теоретична розвідувальна оцінка родовища. Накшталт теоретичного припущення без наявної конкретної інформації про нього. На практиці, це коли надрокористувачі беруть за основу матеріали, які були напрацьовані геологами та іншими спеціалістами галузі ще радянських часів чи інших попередніх ліцензіатів, роблять теоретичні доповнення, які не несуть експертного навантаження – тобто інформація, яка додавалась не могла якісно вплинути на перспективу економічних розрахунків, оцінки якості копалини, строків видобування тощо.

Розуміючи це, держава відмовилась від апробації і запровадила міжнародні стандарти – проведення прозорого аукціону. Вже після нього підприємець має проводити якісну геологічну розвідку, вивчати родовище, вкладати в його вивчення/розробку/видобування кошти. І тільки тоді можна розраховувати на те, що українські надра використовуватимуться раціонально і кожен з нас отримає від того вигоду у вигляді відрахувань до місцевих і державних бюджетів. А це розвиток соціальної інфраструктури, побудову підприємства і створення робочих місць, розгалужена логістика, наповнення пенсійного фонду за рахунок податкових зборів тощо.

Яку гру веде ТОВ «Ферромет1»:

По-перше: ТОВ «Ферромет1» докладає максимум зусиль, щоб не йти на прозорий і відкритий аукціон з метою продажу спецдозволу на видобування надр. А використовує вплив на суди, які можуть забезпечити йому перевагу перед законом.

Зауважимо, що згідно висновку Верховного суду від 21.12.2021 у справі No 826/6873/16, Держгеонадра не має законних прав для надання спецдозволу на основі нормативно-правових документів, які були чинними раніше. Тобто, керуватись законодавством, що діяло раніше, не можна. Верховний суд цим і ще низкою судових рішень в аналогічних справах дійшов висновку, що Держгеонадра повинні керуватись тим законодавством, що діє на момент прийняття рішення. Тобто надання спецдозволу на основі апробації – неможливо!

По-друге: Керівництво компанії наполягає на отриманні спецдозволу без аукціону, на основі апробації. Як зазначалось вище, це грубе порушення Законодавства, зокрема Кодексу України про надра і постанови Кабміну №615. 25 лютого 2021 року Кабмін визнав апробацію несправедливим і непрозорим способом отримання права на користування українськими надрами. Але «Ферромет1» неодноразово оскаржує повернення документів від Держгеонадр та її наказ про відмову у видачі спеціального дозволу, видумуючи щоразу нові підстави та обставини.

Разом з цим Міндовкілля був погоджений лот для включення в перелік ділянок, які готуються до виставлення на продаж шляхом електронних торгів. З того дня до Держгеонадр вже надійшло 11 заявок від компаній, які готові поборотися гривнею за це родовище.

Зокрема, своїми діями Ринат Ахметов хоче позбавити державу наповнювати бюджет, який в першу чергу витрачається на соціальні питання: виплата зарплат, медичне забезпечення лікарень, ремонт доріг. А у період війни – додаткові інвестиції до бюджету – це врятовані життя військових, лікування та реабілітація поранених, допомога їхнім родинам. За попередніми оцінками ринку, вартість цього родовища на аукціоні може зрости до 1 млрд грн.

По-третє: згідно із заявою «Ферромет1» та зазначеними координатами, товариство планує опрацьовувати не все родовище, а лише її частину. Це вказує на нераціональне використання надр і порушення чинного Законодавства! Це робиться лише для того щоб заплатити в бюджет якомога менше. Конфігурація ділянки на яку хоче отримати дозвіл ТОВ «Ферромет1» фактично блокує можливість отримання іншими компаніями доступу до Мар’янського родовища на аукціоні.

По-четверте: ТОВ «Ферромет1» також штучно знизили кількість запасів корисних копалин, коли вдруге подавали відповідний протокол до державних установ. Так, у 2017 компанія вказала майже 35.6 млн т (протокол 3964), а за два роки – у 2019 – кількість вапняку на тій самій площі чомусь зменшилась удвічі й становила майже 18, 6 млн т. (протокол 4945). Натомість всі заявки на аукціон надійшли та Мінприроди погодило виставлення на аукціон повноцінного родовища з об’ємом запасів 132 млн. тон, що у 7 раз більше ніж хоче отримати ТОВ «Ферромет1»

Знову ж таки, розуміючи, що апробація це теоретична робота з матеріалами геолого-розвідувальних робіт попередніх надрокористувачів та держави – ані зменшення площі, ані тим більше зменшення запасів не має жодних підтверджень чи аргументацій. У цьому випадку державний бюджет гарантовано недоотримає кошти за продаж спецдозволу, а потенційний власник спецдозволу привласнить копалини не заплативши за них.

Виходячи з вищезазначеного, «Ферромет1» не готова брати на себе всю відповідальність перед державою (читайте – українським суспільством), і фінансову зокрема. Компанія всупереч закону, обманним шляхом хоче отримати спецдозвіл, нераціонально використовувати надра, бо часткове опрацювання родовища саме і засвідчує. Так, товариство хоче заплатити трохи більше 6 млн гривень (бо зазначило менші запаси вапняку, ніж є насправді), замість 43 млн гривень. І тут треба розуміти, що це стартова ціна вартості спецдозволу. Бо на аукціоні від цієї суми тільки стартували би торги.

Довідково:

Для обрахунку початкової вартості спецдозволу для аукціону беруться запаси всіх протоколів ДКЗ, якими ставились на баланс запаси вапняку. Орієнтовна кількість видобувних запасів на Мар’янському родовищі становить 132,3 млн т. Відповідно до постанови стартова ціна на аукціон буде майже 43 млн гривень. Розрахунок наступний: 132 328 400 (кількість запасів) * 115,8 (ціна за тону вапняку) * 0,0028 (коефіцієнт переходу) = 42 906 160,4 грн.

І це тільки стартова ціна, не враховуючи цінові пропозиції учасників аукціону.

За інсайдерською інформацією, в кулуарах надробізнес обговорює готовність заплатити за ліцензію декілька сотень мільйонів гривень. Більше того, з відкритих джерел відомо, що керівництво підприємства «КривийРігЦемент» заявляло, що готові за ділянку Мар ’янського родовища сплатити на аукціоні до Держбюджету 1 млрд.грн.

Замість резюме і патетики: 31 липня 2020 року НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації схеми, за якої ТОВ «Аркона Газ-Енергія» отримала право на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська обл.) за штучно заниженою вартістю. Знову ж таки, після зміни керівництва Держгеонадра.

У результаті держава не отримала майже 197 млн грн, які товариство мало сплатити за отримання спецдозволу на користування надрами. Тим не менше, оскільки вказану схему із заниженням вартості спеціальних дозволів було викрито детективами, зловмисники з Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ), Державної служби геології та надр України в змові з розробником документації та бенефеціаром ( Ринатом Ахметовим) зацікавленого товариства «Ферромет1» вдосконалили вже відому злочинну схему.

Важливо розуміти, що ТОВ «Ферромет1» сфальшували інформацію, що нібито саме вони здійснили розвідку Мар ’янського родовища вапняків та завдяки порушенню законодавства –

ст.209 КК України – легалізація майна, що набуте злочинним шляхом-, стали претендентом на отримання спецдозволу на користування надрами поза аукціону.

До відома авторів оборудки: за цей злочин можна попасти за грати до 15 років з конфіскацією майна. Бо мова йде про злочин, вчинений організованою групою та/або в особливо великому розмірі.

Схему розробили спільно із ТОВ «Геопроф» та подали чужі надбання за свої у звіті апробації.

Таким чином, як і у випадку з газовим родовищем, де компанія «Аркона Газ-Енергія» вступила у змову із посадовцям ДКЗ, підробивши певну документацію, щоб отримати спецдозвіл поза аукціоном (про що свідчить розслідування НАБУ та САП), так і у випадку з Мар’янським родовищем вапняку, ДКЗ у змові із замовником Рінатом Ахметовим занизили вартість спеціального дозволу в рази.

Замість мінімальної/стартової вартості ліцензії в майже 43 млн грн, за користування цими надрами держав отримає у сім разів менше – трохи більше 6 млн гривень. Збиток у майже 37 млн гривень. Хоча по факту, збитки набагато більші, бо в умовах прозорого аукціону, де головним критерієм є ціна і конкуренція, бюджет може поповнитись не тільки на 43 млн, а на сотні мільйонів гривень. Це вже стала практика для аукціонів з продажу ліцензій на користування надрами.

Але поки державні чиновники продовжують реалізовувати свою схему, порушуючи законодавство, можна стверджувати, що у подальшому їхні дії правоохоронні органи розцінять як зловживання владою – ст.364 КК України, ст. 209 КК України – легалізація майна набутого злочинним шляхом є, а також службове підроблення – ст.366 КК України. За умови, якщо дії розробників схеми тягнуть за собою тяжкі наслідки, то санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права у подальшому займати відповідні посади з конфіскацією майна.

Знаючи як працює НАБУ з САП, винуватих притягнуть до відповідальності і винні постануть перед судом.

Уникнути розграблення надр і реальних тюремних строків можна тільки одним способом – діяти строго у рамках чинного законодавства! Треба проводити прозорий аукціон.