Туреччина підтримала «формулу миру» Зеленського

Туреччина підтримала «формулу миру» Зеленського
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу підтримав план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів досягнення миру, що передбачає виведення Росією своїх військ за кордони 1991 року.

Про це повідомило CNN Türk.

«Наразі Росія висловлює готовність до переговорів. Зеленський, з іншого боку, запропонував мирний план із десяти пунктів. Туреччина підтримує цей мирний план і продовжує працювати над ним», – сказав міністр.

Також Чавушоглу додав, що Туреччина прагне курирувати виконання одного чи кількох пунктів цього плану.

Він додав, що бойові дії продовжуються, втім видно й результати дипломатичної роботи: Росія та Україна обмінюються полоненими, ведуться переговори щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, Зеленський представив десять умов «формули миру» в Україні в середині листопада, під час саміту G20.

План передбачає радіаційну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення всіх полонених, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та припинення бойових дій, протидію екоциду, недопущення ескалації та фіксацію того, що конфлікт закінчено.

  • 23
  • 10.01.2023 18:44
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
19:12
Колишній головний ідеолог «Єдиної Росії» закликав готуватися до поразки у війні та розвалу держави
Світ
18:44
Туреччина підтримала «формулу миру» Зеленського
Україна
17:49
Росіяни готуються до наступу на Запорізькому напрямку: названі їхні цілі
Світ
17:20
Перший підпал військкомату в РФ у 2023 році: у Братську затримано співробітника місцевого телеканалу
Україна
15:29
Росія знизила інтенсивність артобстрілів на деяких ділянках фронту на 75% – CNN
Світ
15:08
Путін не попередив Сі Цзіньпіна про намір вторгнутися в Україну і втратив довіру
Україна
15:07
Чи дістанеться Мар’янське родовище вапняку Ахметову?
Світ
14:50
У Москві масштабна пожежа: вогонь охопив площу близько 2000 кв. м
Україна
12:31
Битва за Соледар: росіяни змушені замінювати розбитих вагнерівців регулярною армією
Україна
12:04
Сили оборони знищили російський катер: стали відомі подробиці
Світ
11:53
Кільця Путіна не допомогли: Вірменія відмовилася від навчань ОДКБ на своїй території
Світ
10:07
У Росії тривають проблеми з літаками: одразу дві НП за ранок
Світ
09:08
Розкритикованого Кадировим генерала Лапіна відправили керувати штабом
Світ
07:52
Естонія першою в ЄС має намір запустити механізм конфіскації активів РФ
Світ
07:25
Перший в історії запуск космічної ракети з Великобританії провалився через аномалію
Світ
06:38
США можуть передати Україні бойові машини Stryker
Україна
17:51
Росіяни почали потужний штурм Соледару, прямо зараз йдуть жорстокі бої, – Маляр
Світ
17:02
У Росії під Оренбургом згоріло наметове містечко мобілізованих
Світ
15:42
Великобританія може першою передати Україні танки Challenger 2
Світ
14:56
Росія воює з НАТО, рятуючи братський український народ, – секретар Ради безпеки РФ Патрушев
Україна
14:47
Створення облікового запису та ставки у букмекерській конторі Favbet
Світ
14:29
У ПАР намагалися отруїти гендиректора енергетичної компанії після візиту російського олігарха
Україна
14:06
Росіяни пішли на штурм Соледару з різних напрямків
Світ
12:15
Єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» виявився нездатним переміщатися власним ходом
Україна
10:52
Обстріл ринку на Харківщині: є загиблі і поранені

Головне

Світ
18:44
Туреччина підтримала «формулу миру» Зеленського
Україна
12:04
Сили оборони знищили російський катер: стали відомі подробиці
Світ
11:53
Кільця Путіна не допомогли: Вірменія відмовилася від навчань ОДКБ на своїй території
Світ
15:42
Великобританія може першою передати Україні танки Challenger 2
Світ
14:56
Росія воює з НАТО, рятуючи братський український народ, – секретар Ради безпеки РФ Патрушев
Україна
14:06
Росіяни пішли на штурм Соледару з різних напрямків
Світ
08:04
Заворушення у Бразилії: поліція очистила від протестувальників усі урядові будівлі, сотні заарештованих
Світ
20:04
Німеччина допустила постачання танків Leopard Україні
Україна
15:50
Відбувся перший цьогоріч обмін полоненими: Україна повернула ще 50 військових
Україна
11:04
Звільнення Кінбурнської коси: в ОК «Південь» розповіли про хід операції
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Колишній головний ідеолог «Єдиної Росії» закликав готуватися до поразки у війні та розвалу держави
Світ
10.01.2023 19:12
ТОР
Туреччина підтримала «формулу миру» Зеленського
Світ
10.01.2023 18:44
ТОР
Росіяни готуються до наступу на Запорізькому напрямку: названі їхні цілі
Україна
10.01.2023 17:49

Популярне

ТОР
У Москві масштабна пожежа: вогонь охопив площу близько 2000 кв. м
10.01.2023 14:50
ТОР
Вибухи під Бєлгородом: працює ППО та літає авіація
09.01.2023 10:38
ТОР
Росіяни пішли на штурм Соледару з різних напрямків
09.01.2023 14:06

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com