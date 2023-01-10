Туреччина підтримала «формулу миру» Зеленського

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу підтримав план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів досягнення миру, що передбачає виведення Росією своїх військ за кордони 1991 року.

Про це повідомило CNN Türk.

«Наразі Росія висловлює готовність до переговорів. Зеленський, з іншого боку, запропонував мирний план із десяти пунктів. Туреччина підтримує цей мирний план і продовжує працювати над ним», – сказав міністр.

Також Чавушоглу додав, що Туреччина прагне курирувати виконання одного чи кількох пунктів цього плану.

Він додав, що бойові дії продовжуються, втім видно й результати дипломатичної роботи: Росія та Україна обмінюються полоненими, ведуться переговори щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, Зеленський представив десять умов «формули миру» в Україні в середині листопада, під час саміту G20.

План передбачає радіаційну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення всіх полонених, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та припинення бойових дій, протидію екоциду, недопущення ескалації та фіксацію того, що конфлікт закінчено.