Індія може приєднатися до стелі цін на російську нафту

Росія залишається найбільшим експортером нафти до Індії

Уряд Індії розглядає варіант підтримки стелі цін на російську нафту, що може статися у двох випадках.

Про це пише Telegraph India з посиланням на джерела у Міністерстві нафти та промисловості.

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Якщо ціна нафти перевищить 60 доларів за барель або якщо ЄС вирішить запровадити загальні вторинні санкції щодо країн, які купують російську нафту, Індія підтримає обмеження ціни.

Нині цінова межа 60 доларів за барель мало вплинула на експорт до Індії, оскільки поточна ціна становить 53-56 доларів за барель.

Росія залишається найбільшим експортером нафти до Індії. Щодня у грудні Москва постачала Нью-Делі 1,17 млн барелів.