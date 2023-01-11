Міноборони РФ не підтвердило взяття Соледара: кажуть, точаться бої

Росіяни підтвердили, що в Соледарі тривають бої

Міноборони РФ виступило з офіційним коментарем щодо ситуації в Соледарі, заявивши, що у місті тривають бої.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

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До того ж там наголосили, що штурмують місто не лише вагнерівці, як стверджував власник ПВК Євген Пригожин, а й регулярні російські війська, зокрема повітряно-десантні.

«Соледар блокований з півночі та півдня підрозділами ВДВ, Повітряно-космічні сили РФ завдають ударів по опорних пунктах противника, штурмові загони ведуть бій у місті», – повідомили в міноборони РФ.

При цьому у відомстві заявили, що російські сили нібито взяли під контроль селище Підгородне, про що раніше повідомляли «ДНР».