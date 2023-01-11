Навчених мобиків з Білорусі перекидають на Луганський напрямок

Навчених мобиків з Білорусі перекидають на Луганський напрямок

Мобілізованих повернули з Білорісі до Росії після навчання

Навчених у Білорусі мобілізованих РФ перекидають до Росії ближче до Луганського напрямку.

Як повідомив Білорускі Гаюн, минулими вихідними з Білорусі до РФ поїхав ешелон із навченими мобілізованими ЗС РФ.

Повідомляється, що 7 січня о 18:30 з залізничної станції Лісова Брестської області було відправлено ешелон з технікою та особовим складом російських військових. За оцінкою моніторингової групи, він включає приблизно 450 осіб, 27 вантажівок (Урал, КамАЗ та ГАЗ-66) та 1 бензозаправник КамАЗ. На частині машин було нанесено зимовий камуфляж.

Ешелон через Калінковичі та Гомель вирушив до РФ на залізничну станцію Підгірне у Воронезькій області, куди прибув 10 січня. Ця станція знаходиться менш ніж за 100 км. від Луганської області.

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  • 11.01.2023 14:30
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