Великобританія заявила, що передасть Україні танки

Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки.

Про це повідомило The Financial Times з посиланням на речника уряду.

За його словами, прем’єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса «попрацювати з партнерами» протягом наступних тижнів, щоб просунутися «далі і пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків».

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«Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри», – сказав представник Уряду.

Видання припускає, що йдеться про танки Challenger 2, які стоять на озброєнні британської армії.

На думку FT, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні танки для ведення боїв.

Як повідомляли Vlasti, Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з главою України Володимиром Зеленським та лідером Литви Гітанасом Науседою у Львові.