У Росії виявлено новий супер-заразний штам коронавірусу «Кракен»

Перший випадок "Кракену" виявили в Пензенській області РФ

У Росії зареєстрований перший випадок захворювання на новий підваріант омікрон-штаму коронавірусу XBB.1.5, який отримав назву "Кракен" і відрізняється більшою заразністю.

Про це повідомив Інтерфакс із посиланням на Росспоживнагляд.

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«Перший випадок зараження вірусом субваріанту «омікрону» – XBB.1.5 «Кракен» був зафіксований у Пензенській області, в рамках моніторингу даних секвенування геномів SARS-CoV-2″, – йдеться в повідомленні.

Завдяки «вдалої» для самого вірусу мутації швидкість поширення “Кракена” істотно вища, ніж у всіх попередніх штамів.

У Росспоживнагляді зазначили, що наразі в РФ встановлена широка лінійка різновидів штаму «омікрон», але домінуючою залишається лінія ВА.5.