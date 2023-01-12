Росія перекинула десантників до Кремінної: там йдуть запеклі бої

Під Кремінною тривають запеклі бої

Росія з початку січня посилила лінію фронту у районі Кремінної Луганської області силами ВДВ.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, запеклі бої останні дві доби продовжуються не лише в районі Соледара, а й на підступах до Кремінної на Луганщині.

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«З початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила частини 76 гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ для посилення лінії фронту в Кремінній після оцінки того, що цей сектор був значно вразливий», – сказано в повідомленні.

У Міноборони Британії зазначили, що після виведення частини військ з Херсонської області Росія почала задіяти ВДВ за своїм прямим призначенням – як елітні сили швидкого реагування.