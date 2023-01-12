В Бєлгородській області російська армія відійшла від кордону на 8-10 км

В Бєлгородській області російська армія відійшла від кордону на 8-10 км

Прикордонна частина Бєлгородської області не контролюється російською владою

Армія РФ в Бєлгородській області відступила від кордону вглиб своєї території на 8 – 10 км.

Про це сказав журналіст та офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець в інтерв’ю на Youtube-каналі “Фейгін live”.

За його словами, росіяни відійшли від кордону, бо налякані.

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“Вони просто відійшли. Вони цю територію не контролюють, тобто там уже немає російської влади. Там “Махно” зараз, “отаман Зелений” або “Архангел” – хто там у них…”, – зазначив Березовець.

На його думку, на цих неконтрольованих територіях вже реально може з’явитися “Бєлгородська народна республіка”.

“Там реально вже зараз БНР – вже “Бєлгородська народна республіка” цілком може реалізуватися. Російської влади в прикордонних районах немає. Її просто немає фізично”, – пояснив військовий.

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  • 12.01.2023 10:39
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