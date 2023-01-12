Підступи усіяні тілами вбитих росіян: в Міноборони розповіли про ситуацію в Соледарі

Незважаючи на втрати, росіяни продовжують штурмувати Соледар

Російські війська продовжують штурми Соледара, де наразі тривають найважчі бої, окупанти зазнають втрат та не мають успіху

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу.

«Жорстокі й найважчі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку українські воїни відчайдушно б’ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе великі втрати», – зазначила вона.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За словами Маляр, підступи до міста сьогодні фактично усіяні тілами вбитих путінських військ.

«Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Наші оборонці проявляють максимальну стійкість і героїзм», – додала заступниця міністра.