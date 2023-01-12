Міністр оборони Німеччини не виключає постачання танків Leopard Україні

Німеччина ще не визначилась стосовно поставок танків Україні

Під час робочої поїздки на базу бундесверу в Саксонії міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт наголосила, що рішення щодо постачання бойових танків Leopard в Україну німецьким урядом ще не ухвалено.

Про це повідомляє Bild.

Однак «у той час, коли ми живемо, нам варто завжди пристосовуватися до відповідної ситуації», додала міністр.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Сьогодні ж із цього питання висловився і міністр економіки Німеччини, віце-канцлер Роберт Хабек. Він прокоментував намір Польщі надіслати до України десять танків Leopard. Враховуючи те, що ці бойові машини виробляються в Німеччині, їхнє постачання третім країнам має бути узгоджено з Берліном.

«Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення на підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить сама Німеччина», – сказав Хабек.