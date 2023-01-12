ПВК “Вагнер” шукає перевізників для вивезення кількох тонн трупів з України

Вагнерівців повертають додому тоннами

ПВК “Вагнер” розміщує замовлення на вивезення тіл загиблих з України на профільних сайтах перевізників.

Про це пишуть “Осторожно, новости”.

Видання наводить приклад оголошення, розміщеного на одній із російських бірж вантажоперевезень. “Вага – 6 тонн, обсяг 82 кубометри. Вантаж 200”, йдеться у ньому.

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Останки (в оголошенні прописано, що вантаж упакований у «ціліснометалеву оболонку») потрібно перевезти на рефрижераторі з Ростова-на-Дону до підмосковної Балашихі. Оплата – 60 тисяч рублів «готівкою і без торгу».

Оголошення розмістила ростовська фірма «Дисавтотранс» – посередник при вантажних перевезеннях.

У компанії стверджують, що цинкові вантажі з’являються майже кожен день. Вантаж їде без супроводу, але на постах проблем не повинно бути — дають супровідні документи з моргу, повідомили в «Дисавтотрансі».

Там двічі наголосили, що замовник — ПВК “Вагнер”. На момент публікації, зазначає видання, на цю роботу вже було знайдено виконавця.