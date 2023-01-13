Росіяни, ймовірно, захопили Соледар, – ISW

Українські військові, ймовірно, відійшли з Соледару

Російські війська, ймовірно, захопили місто Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Най їхню думку, російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, вочевидь, вдалося витіснити українські війська із західних околиць міста.

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Генеральний штаб ЗСУ 12 січня повідомляв про відбиття російських атак на населений пункт Сіль, що розташований приблизно за кілометр на північний захід від Соледара, однак, на відміну від попередніх днів, українські військові не говорили, що їм вдалося відбити наступ у самому Соледарі.

Міністерство оборони Росії не повідомляло, що російські війська захопили Соледар, але речник Кремля Дмитро Пєсков привітав військових з успішними наступальними операціями в населеному пункті.

«Усі доступні дані свідчать про те, що українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі», – йдеться у звіті інституту.

При цьому аналітики продовжують вважати, що захоплення Соледара – населеного пункту площею близько 14,2 кв. км – не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими лініями наземної комунікації з Бахмутом та не поставить їх у вигіднішу позицію для оточення міста в короткостроковій перспективі.

«Російські сили можуть спробувати підтримувати високий темп атак у районі Бахмута, але ці зусилля не призведуть до оперативно-значущих результатів, оскільки вони втратили бойову силу і накопичили виснаженість», – сказано в звіті ISW.