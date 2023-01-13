Росіяни, ймовірно, захопили Соледар, – ISW

Росіяни, ймовірно, захопили Соледар, – ISW

Українські військові, ймовірно, відійшли з Соледару

Російські війська, ймовірно, захопили місто Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Най їхню думку, російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, вочевидь, вдалося витіснити українські війська із західних околиць міста.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Генеральний штаб ЗСУ 12 січня повідомляв про відбиття російських атак на населений пункт Сіль, що розташований приблизно за кілометр на північний захід від Соледара, однак, на відміну від попередніх днів, українські військові не говорили, що їм вдалося відбити наступ у самому Соледарі.

Міністерство оборони Росії не повідомляло, що російські війська захопили Соледар, але речник Кремля Дмитро Пєсков привітав військових з успішними наступальними операціями в населеному пункті.

«Усі доступні дані свідчать про те, що українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі», – йдеться у звіті інституту.

При цьому аналітики продовжують вважати, що захоплення Соледара – населеного пункту площею близько 14,2 кв. км – не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими лініями наземної комунікації з Бахмутом та не поставить їх у вигіднішу позицію для оточення міста в короткостроковій перспективі.

«Російські сили можуть спробувати підтримувати високий темп атак у районі Бахмута, але ці зусилля не призведуть до оперативно-значущих результатів, оскільки вони втратили бойову силу і накопичили виснаженість», – сказано в звіті ISW.

  • 40
  • 13.01.2023 07:32
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:41
У Кремлі почали готуватися до переобрання Путіна на п’ятий термін
Україна
07:32
Росіяни, ймовірно, захопили Соледар, – ISW
Світ
19:50
У російському Красноярську масштабно горіли склади біля вагонного депо
Світ
18:38
ПВК “Вагнер” шукає перевізників для вивезення кількох тонн трупів з України
Україна
18:08
Росіяни наступають в Соледарі і намагаються оточити Бахмут, – Маляр
Світ
17:56
Молдова заявила про безглуздість перебування у СНД
Україна
17:35
Петраков пішов з посади головного тренера збірної України з футболу
Світ
16:39
Міністр оборони Німеччини не виключає постачання танків Leopard Україні
Світ
16:31
Один із населених пунктів “відрізали” від Бєлгородської області засічною межею
Світ
15:04
У 2023 році Путіна змусять призначити наступника: еліти не вірять йому і бояться Пригожина
Світ
14:12
У Москві з військової частини втік солдат із автоматом та гранатами
Україна
13:06
Підступи усіяні тілами вбитих росіян: в Міноборони розповіли про ситуацію в Соледарі
Україна
12:49
Росія хоче захопити всю Донецьку область, а потім узятися за Запорізьку, – Генштаб
Україна
11:41
Росія готується до нової масованої атаки на Україну
Світ
10:39
В Бєлгородській області російська армія відійшла від кордону на 8-10 км
Світ
10:10
У Москві вночі горів трирівневий буксир «Адлер»
Україна
09:04
Росія перекинула десантників до Кремінної: там йдуть запеклі бої
Світ
08:37
У Росії виявлено новий супер-заразний штам коронавірусу «Кракен»
Україна
07:57
Під Соледаром ліквідовано понад сотню окупантів разом
Україна
07:40
Росіяни вночі нанесли ракетний удар по Запоріжжю
Україна
18:27
Бої за Соледар і Бахмут виснажують найбоєздатніші сили ЗСУ – WSJ
Світ
17:46
Шойгу призначив Герасимова командувачем Об’єднаного угруповання військ
Світ
17:26
Великобританія заявила, що передасть Україні танки
Світ
16:55
У Росії заявили про можливу «велику війну» і нестачу резервістів
Світ
16:13
Польща передасть Україні роту танків Leopar

Головне

Україна
07:32
Росіяни, ймовірно, захопили Соледар, – ISW
Україна
18:08
Росіяни наступають в Соледарі і намагаються оточити Бахмут, – Маляр
Україна
13:06
Підступи усіяні тілами вбитих росіян: в Міноборони розповіли про ситуацію в Соледарі
Україна
09:04
Росія перекинула десантників до Кремінної: там йдуть запеклі бої
Україна
07:40
Росіяни вночі нанесли ракетний удар по Запоріжжю
Україна
18:27
Бої за Соледар і Бахмут виснажують найбоєздатніші сили ЗСУ – WSJ
Світ
17:46
Шойгу призначив Герасимова командувачем Об’єднаного угруповання військ
Світ
16:13
Польща передасть Україні роту танків Leopar
Україна
15:37
Росіяни замінюють свої підрозділи в Соледарі через значні втрати
Україна
13:38
Росія та Україна погодили черговий обмін полоненими
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У Кремлі почали готуватися до переобрання Путіна на п’ятий термін
Світ
13.01.2023 08:41
ТОР
Росіяни, ймовірно, захопили Соледар, – ISW
Україна
13.01.2023 07:32
ТОР
У російському Красноярську масштабно горіли склади біля вагонного депо
Світ
12.01.2023 19:50

Популярне

ТОР
В Бєлгородській області російська армія відійшла від кордону на 8-10 км
12.01.2023 10:39
ТОР
У Росії заявили про можливу «велику війну» і нестачу резервістів
11.01.2023 16:55
ТОР
Один із населених пунктів “відрізали” від Бєлгородської області засічною межею
12.01.2023 16:31

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com