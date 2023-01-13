У Росії заявили про необхідність прямих переговорів із Україною

У Росії заявили про необхідність прямих переговорів із Україною

В Росії розраховують на переговори з Україною без посередників

У МЗС РФ заявили, що Росія розраховує вести прямі переговори з Україною, якщо вони поновляться.

Про це заявив в інтерв’ю ТАСС директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук.

«Якщо і коли ці контакти відновляться, то вони, швидше за все, також будуть прямими. І це було б найкращим варіантом, оскільки, як показує практика, західні посередники часто переслідують власні цілі та намагаються впливати на перебіг переговорів», — сказав він.

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При цьому представник МЗС додав, що під час поновлення переговорів сторонам потрібно буде враховувати «анексію» українських територій.

З його слів, з того моменту, як Київ перервав переговорний процес, ситуація змінилася, а Росія захопила частину українських територій.

«Відповідно, при можливому поновленні та подальшому перебігу переговорів мають враховуватися нові реалії», — сказав Поліщук.

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  • 13.01.2023 10:08
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