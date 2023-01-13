У Криму росіяни будують укріплення на пляжах та обкопують аеродром Бельбек
На кримських пляжах окупанти зводять укріплення
У тимчасово окупованому Криму росіяни посилено “готуються” до курортного сезону - будують укріплення на пляжах та фортифікаційні споруди під Севастополем.
Про це повідомив Telegram-канал Кримський вітер.
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Зокрема укріплення окупантів з’явилися в районі пляжів на ділянці берега від селища Заозерне до села Молочне.
Крім того, навколо аеродрому Бельбек під Севастополем росіяни риють траншеї та встановлюють бетонні тетраедри («зуби дракона»).
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- 13.01.2023 13:01
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