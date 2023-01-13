Росіяни пішли у наступ на Запорізькому напрямку: захопили два села

Росіяни взяла під свій контроль Мирне і Дорожнянку

На Запорізькому напрямку російські війська перешли у наступ та захопили два села у Пологівському районі.

Про це йдеться в оперативному зведенні проекту DeepState за 12 січня.

Зміни також відображені на карті бойових дій.

«Запорізький відтинок – уточнення, ворогу все ж вдалося у результаті нещодавнього наступу захопити Мирне та Дорожнянку», – йдеться у повідомленні.

Водночас Запорізька ОВА назвала село Дорожнянка в переліку населених пунктів, які росіяни обстріляли протягом цієї доби. Але у ранковому зведенні Генштабу цієї інформації немає.