Росіяни пішли у наступ на Запорізькому напрямку: захопили два села
Росіяни взяла під свій контроль Мирне і Дорожнянку
На Запорізькому напрямку російські війська перешли у наступ та захопили два села у Пологівському районі.
Про це йдеться в оперативному зведенні проекту DeepState за 12 січня.
Зміни також відображені на карті бойових дій.
«Запорізький відтинок – уточнення, ворогу все ж вдалося у результаті нещодавнього наступу захопити Мирне та Дорожнянку», – йдеться у повідомленні.
Водночас Запорізька ОВА назвала село Дорожнянка в переліку населених пунктів, які росіяни обстріляли протягом цієї доби. Але у ранковому зведенні Генштабу цієї інформації немає.
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- 13.01.2023 14:19
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