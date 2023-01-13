Це Верденська битва: у Зеленського заявили, що жодна зі сторін не контролює Соледар

Це Верденська битва: у Зеленського заявили, що жодна зі сторін не контролює Соледар

Єрмак порівняв бої за Соледар з Верденською битвою

Ситуація у Соледарі дуже складна, при цьому жодна зі сторін місто не контролює.

Про це заявив в інтерв’ю  Le Monde глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ситуація складна, навіть дуже складна, це Верденська битва 21 століття, яка відбувається зараз у Бахмуті та Соледарі. Бої тривають уже кілька місяців, але нашим солдатам вдається утримувати свої позиції», – сказав він.

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Єрмак також додав, що росіяни випускають із в’язниць злочинців, які помирають, як тільки дістаються лінії фронту.

«Їхні тіла залишаються позаду, їх навіть не забирають, з російського боку багато втрат, набагато більше, ніж з нашого. Ми явно більше цінуємо життя наших солдатів. Але перед нами маса людей, які атакують, атакують, атакують. У Соледарі відбуваються вуличні бої, при цьому жодна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але вони його не контролюють», – додав Єрмак.

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  • 13.01.2023 16:03
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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