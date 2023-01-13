Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до 24 лютого: з’явилися подробиці

Черговий пакет санкцій має бути готовим до першої річниці вторгнення - 24 лютого

Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії за її агресію проти України має бути готовим до першої річниці вторгнення - 24 лютого.

Про це повідомило Reuters.

Зокрема, Польща та Литва хочуть, щоб Європейський Союз запровадив обмеження на ядерний сектор Росії.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також європейські “яструби” запропонують блоку заборонити більше «російських пропагандистських» ЗМІ та виключити ще низку російських банків із глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.

«Все важче досягти необхідної одностайності в ЄС для нових санкцій. Проте ми запропонуємо новий амбітний пакет», — сказав один із дипломатів виданню.

Також пропонується запровадження нових санкцій проти союзника Росії – Білорусі, яка через лазівки допомагає обходити європейські санкції проти Москви.

Це перегукується із заявою, зробленою раніше головою виконавчої влади ЄС, головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, про те, що блок запровадить санкції проти Білорусі за допомогу Росії у війні.

Україна вже закликала ЄС, до складу якого входять 27 країн, включити російську державну атомну енергетичну компанію «Росатом» у наступний пакет санкцій. До цього часу цей крок блокувався, зокрема, Угорщиною.