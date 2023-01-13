Leopard и Challenger 2: Німеччина і Великобританія наступного тижня оголосять рішення щодо постачання танків Україні

Великобританія оголосить про свої плани найближчим часом відправити до Києва близько 10 танків Challenger 2 у понеділок, 16 січня

Про це повідомляє The Guardian.

Офіційне оголошення очікується у понеділок, але українські джерела вказали, що Великобританія вже ухвалила рішення.

Раніше цього тижня стало відомо, що Великобританія розглядає можливість постачання танків Україні після кількох місяців запитів із Києва, і остаточне рішення залишається за прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

«Невелика кількість танків Challenger 2, взятих з існуючого британського парку з 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде вперше, коли якась західна країна погодилася відправити свою власну важку бронетехніку в Україну», – відзначило видання.

Як повідомило Bloomberg, Німеччина ухвалить рішення про відправку бойових танків Leopard до України наступного тижня.

Видання зазначило, що Берлін ухвалить рішення до зустрічі високопосадовців міністерства оборони союзних країн на американській авіабазі в Рамштайні 20 січня.

Міністр оборони США Ллойд Остін та його колега з Німеччини Крістін Ламбрехт також зустрінуться напередодні у Берліні.

За словами чиновника, на зустрічі в Рамштайні Ламбрехт дасть чітку відповідь про «Леопарди». На четвер Берлін ще не ухвалив конкретного рішення, але, за словами іншого європейського чиновника, тиск на Німеччину з метою відправлення важких танків посилюється.

Досі незрозуміло, чи дозволить Німеччина іншим країнам відправляти танки Leopard, чи вона відправить такі танки сама.

Крім танків Leopard 2, у Німеччині досі є близько 180 версій старіших Leopard 1. Німецькі офіційні особи відзначають, що Leopard 1, випущений у 1960-х роках, як і раніше, зможе конкурувати з російським бойовим танком.