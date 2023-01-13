Найближчими днями ЗСУ вийдуть із Соледара: місто повністю зруйноване

Березовець заявив про можливе рішення щодо відходу з Соледару

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів на околицях Соледара, проте найближчими днями буде ухвалено рішення про відхід з міста, яке перетворилося на руїни.

Про це повідомило CNN із посиланням на журналіста та офіцера української армії Тараса Березовця.

За його словами, десантники 77-ї та 46-ї бригад «все ще знаходяться на західній околиці Соледара».

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Однак, додав він, залишатися в Соледарі не має військового сенсу, оскільки він «цілком зруйнований і немає жодної будівлі, яка вціліла б від російських обстрілів».

З його слів, бойовий дух передових підрозділів залишається високим. При цьому Березовець додав, що, на його думку, рішення щодо відступу буде ухвалено найближчими днями.

Він також додав, що підрозділи ЗСУ бачать своє завдання у тому, щоб протриматися якнайдовше і знищити якнайбільше бійців “Вагнера”.

Березовець вважає, що відхід із Соледара не вплине на здатність української армії забезпечувати захист Бахмута, який знаходиться за кілька кілометрів на південний захід, додавши, що дві основні дороги до Бахмуту залишаються в руках українців.