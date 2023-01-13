Найближчими днями ЗСУ вийдуть із Соледара: місто повністю зруйноване

Найближчими днями ЗСУ вийдуть із Соледара: місто повністю зруйноване

Березовець заявив про можливе рішення щодо відходу з Соледару

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів на околицях Соледара, проте найближчими днями буде ухвалено рішення про відхід з міста, яке перетворилося на руїни.

Про це повідомило CNN із посиланням на журналіста та офіцера української армії Тараса Березовця.

За його словами, десантники 77-ї та 46-ї бригад «все ще знаходяться на західній околиці Соледара».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Однак, додав він, залишатися в Соледарі не має військового сенсу, оскільки він «цілком зруйнований і немає жодної будівлі, яка вціліла б від російських обстрілів».

З його слів, бойовий дух передових підрозділів залишається високим. При цьому Березовець додав, що, на його думку, рішення щодо відступу буде ухвалено найближчими днями.

Він також додав, що підрозділи ЗСУ бачать своє завдання у тому, щоб протриматися якнайдовше і знищити якнайбільше бійців “Вагнера”.

Березовець вважає, що відхід із Соледара не вплине на здатність української армії забезпечувати захист Бахмута, який знаходиться за кілька кілометрів на південний захід, додавши, що дві основні дороги до Бахмуту залишаються в руках українців.

  • 10
  • 13.01.2023 19:45
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
19:45
Найближчими днями ЗСУ вийдуть із Соледара: місто повністю зруйноване
Україна
19:15
В Бердянську прогриміли вибухи на російській базі біля аеропорту
Світ
17:50
Leopard и Challenger 2: Німеччина і Великобританія наступного тижня оголосять рішення щодо постачання танків Україні
Світ
17:28
Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до 24 лютого: з’явилися подробиці
Україна
16:03
Це Верденська битва: у Зеленського заявили, що жодна зі сторін не контролює Соледар
Україна
14:37
Рада позбавила мандатів Медведчука і ще чотирьох нардепів: не обійшлося без скандалу
Україна
14:19
Росіяни пішли у наступ на Запорізькому напрямку: захопили два села
Україна
13:28
Міноборони Росії заявило про взяття Соледара: українські військові заперечують
Україна
13:09
Резніков заявив про можливий масштабний наступ Росії навесні
Україна
13:01
У Криму росіяни будують укріплення на пляжах та обкопують аеродром Бельбек
Світ
12:16
Під Брянськом у РФ сержант-піхотинець застрелив майора-артилериста
Світ
11:57
У Бєлгородській області під час ремонту вибухнув танк Т-72: ще два отримали пошкодження
Україна
10:43
Стало відомо, навіщо Андрій Шевченко літав до Катару
Світ
10:20
Росія намагається створити двохмільйонну армію
Світ
10:08
У Росії заявили про необхідність прямих переговорів із Україною
Україна
09:05
Всю ніч в Соледарі точились бої: ворог задіяв всі сили
Світ
08:41
У Кремлі почали готуватися до переобрання Путіна на п’ятий термін
Україна
07:32
Росіяни, ймовірно, захопили Соледар, – ISW
Світ
19:50
У російському Красноярську масштабно горіли склади біля вагонного депо
Світ
18:38
ПВК “Вагнер” шукає перевізників для вивезення кількох тонн трупів з України
Україна
18:08
Росіяни наступають в Соледарі і намагаються оточити Бахмут, – Маляр
Світ
17:56
Молдова заявила про безглуздість перебування у СНД
Україна
17:35
Петраков пішов з посади головного тренера збірної України з футболу
Світ
16:39
Міністр оборони Німеччини не виключає постачання танків Leopard Україні
Світ
16:31
Один із населених пунктів “відрізали” від Бєлгородської області засічною межею

Головне

Світ
17:50
Leopard и Challenger 2: Німеччина і Великобританія наступного тижня оголосять рішення щодо постачання танків Україні
Світ
17:28
Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до 24 лютого: з’явилися подробиці
Україна
16:03
Це Верденська битва: у Зеленського заявили, що жодна зі сторін не контролює Соледар
Україна
14:37
Рада позбавила мандатів Медведчука і ще чотирьох нардепів: не обійшлося без скандалу
Україна
13:28
Міноборони Росії заявило про взяття Соледара: українські військові заперечують
Світ
10:20
Росія намагається створити двохмільйонну армію
Україна
07:32
Росіяни, ймовірно, захопили Соледар, – ISW
Україна
18:08
Росіяни наступають в Соледарі і намагаються оточити Бахмут, – Маляр
Україна
13:06
Підступи усіяні тілами вбитих росіян: в Міноборони розповіли про ситуацію в Соледарі
Україна
09:04
Росія перекинула десантників до Кремінної: там йдуть запеклі бої
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Найближчими днями ЗСУ вийдуть із Соледара: місто повністю зруйноване
Україна
13.01.2023 19:45
ТОР
В Бердянську прогриміли вибухи на російській базі біля аеропорту
Україна
13.01.2023 19:15
ТОР
Leopard и Challenger 2: Німеччина і Великобританія наступного тижня оголосять рішення щодо постачання танків Україні
Світ
13.01.2023 17:50

Популярне

ТОР
В Бєлгородській області російська армія відійшла від кордону на 8-10 км
12.01.2023 10:39
ТОР
Один із населених пунктів “відрізали” від Бєлгородської області засічною межею
12.01.2023 16:31
ТОР
Молдова заявила про безглуздість перебування у СНД
12.01.2023 17:56

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com