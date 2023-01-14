Повітряні сили пояснили, чому російські ракети вдарили по Києву до сигналу тривоги

У ЗСУ немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет

Росія 14 січня атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії, яку важко відстежити радіолокаційними засобами.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната.

«Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли і збивали», – пояснив він.

За словами Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії.

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.