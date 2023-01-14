Чим балістичні ракети відрізняються від крилатих і чому це проблема для України

У України немає ефективних засобів ППО проти балістичних ракет

На відміну від крилатих ракет, якими Росія щодня атакує Україну і які в польоті можуть змінювати курс і висоту, балістична ракета летить балістичною траєкторією в одному напрямку.

Вона піднімається на десятки кілометрів вгору і на великій швидкості може практично вертикально вразити ціль.

Раніше представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що проти таких ракет ВСУ не має ефективного захисту протиповітряної оборони. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які сьогодні є на озброєнні.

«У нас засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони», – пояснив він.

До таких ракет відносяться російські «Іскандери» та іранські Fateh-110 та Zolfaghar.

Як повідомляли Vlasti, Росія 14 січня атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії, яку важко відстежити радіолокаційними засобами.