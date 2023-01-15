По багатоповерхівці в Дніпрі вдарили ракетою Х-22: українська ППО не може їх збивати

По багатоповерхівці в Дніпрі вдарили ракетою Х-22: українська ППО не може їх збивати
По багатоповерхівці в Дніпрі росіяни випустили ракету Х-22, у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати такий тип ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Там зазначили, що 14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря.

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Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги).

Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає.

“У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони”, – сказано в повідомленні.

Маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 км.

При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати такі повітряні цілі.

  • 16
  • 15.01.2023 08:05
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