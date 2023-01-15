Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Дніпру зросла до 20

Станом на 08:50 15 січня відомо про 20 загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловій дев’ятиповерхівці у Дніпрі — серед них одна дитина.

Станом на 06:00 в ДСНС повідомляли про 17 жертв російського удару, о 7:25 в ОВА заявили вже про 18-х загиблих.

За останніми даними, внаслідок російського удару по Дніпру загинуло 20 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Кількість поранених наразі становить 73 особи, з них 14 — діти. Понад 40 постраждалих перебувають з них у лікарнях, четверо з них у реанімації, у важкому стані.

Врятовано з-під завалів 38 осіб (з них шестеро дітей).

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського злочину тривають.

В ОВА повідомляли, що залишається невідомою доля ще понад 40 людей. Водночас за даними голови облради, наразі надійшло 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини.