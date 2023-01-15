Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Дніпру зросла до 20
Станом на 08:50 15 січня відомо про 20 загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловій дев’ятиповерхівці у Дніпрі — серед них одна дитина.
Станом на 06:00 в ДСНС повідомляли про 17 жертв російського удару, о 7:25 в ОВА заявили вже про 18-х загиблих.
За останніми даними, внаслідок російського удару по Дніпру загинуло 20 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Кількість поранених наразі становить 73 особи, з них 14 — діти. Понад 40 постраждалих перебувають з них у лікарнях, четверо з них у реанімації, у важкому стані.
Врятовано з-під завалів 38 осіб (з них шестеро дітей).
Пошуково-рятувальні роботи на місці російського злочину тривають.
В ОВА повідомляли, що залишається невідомою доля ще понад 40 людей. Водночас за даними голови облради, наразі надійшло 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини.
- 85
- 15.01.2023 08:58
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: